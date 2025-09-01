Перейти до основного змісту
У Білорусі на навчаннях ОДКБ тренуватимуться застосовувати ядерну зброю
БІЛОРУСЬРОСІЯЯдерна зброяСВІТ

Надія Собенко
Білорусь
Вид на білоруський військовий табір поблизу села Цель, приблизно за 90 кілометрів (близько 55 миль) на південний схід від Мінська, Білорусь, п'ятниця, 7 липня 2023 року. AP

У Білорусі 31 серпня розпочалися навчання організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ), де планують відпрацювати планування застосування ядерної зброї.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

У маневрах беруть участь понад 2000 військових із Білорусі, Казахстану, Киргизстану, Росії і Таджикистану. Буде залучено 450 одиниць озброєння і техніки, включаючи дев’ять літаків і вертольотів, а також понад 70 безпілотників різного типу.

У міністерстві оброни Білорусі повідомили, що тренування розпочалися в рамках трьох програм: "Взаємодія-2025", "Пошук-2025" та "Ешелон-2025".

Навчання перенесли вглиб території країни, як стверджують у Мінську, за особистим розпорядженням Олександра Лукашенка.

"Ми свідомо відсунули навчання від західних і південних кордонів, щоб нас не звинувачували у різноманітних інсинуаціях і можливих провокаціях", – зауважив перший заступник міністра оборони Білорусі генерал-майор Павло Муравейко.

За словами Муравейка, у рамках маневрів буде відпрацьоване планування застосування ядерної зброї без проведення безпосередньо ядерних випробувань.

"Не можна застосовувати те, що, скажімо так, несе загрозу всьому світу, загальній безпеці. А як це планувати — будемо вчитися", - сказав він.

Навчання ОДКБ завершаться 6 вересня.

