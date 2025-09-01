У Білорусі на навчаннях ОДКБ тренуватимуться застосовувати ядерну зброю

У Білорусі 31 серпня розпочалися навчання організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ), де планують відпрацювати планування застосування ядерної зброї.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

У маневрах беруть участь понад 2000 військових із Білорусі, Казахстану, Киргизстану, Росії і Таджикистану. Буде залучено 450 одиниць озброєння і техніки, включаючи дев’ять літаків і вертольотів, а також понад 70 безпілотників різного типу.

У міністерстві оброни Білорусі повідомили, що тренування розпочалися в рамках трьох програм: "Взаємодія-2025", "Пошук-2025" та "Ешелон-2025".

Навчання перенесли вглиб території країни, як стверджують у Мінську, за особистим розпорядженням Олександра Лукашенка.

"Ми свідомо відсунули навчання від західних і південних кордонів, щоб нас не звинувачували у різноманітних інсинуаціях і можливих провокаціях", – зауважив перший заступник міністра оборони Білорусі генерал-майор Павло Муравейко.

За словами Муравейка, у рамках маневрів буде відпрацьоване планування застосування ядерної зброї без проведення безпосередньо ядерних випробувань.

"Не можна застосовувати те, що, скажімо так, несе загрозу всьому світу, загальній безпеці. А як це планувати — будемо вчитися", - сказав він.

Навчання ОДКБ завершаться 6 вересня.