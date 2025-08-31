У Росії затримали 39 громадян Польщі та заборонили їм в'їзд до країни на п'ять років, після акції зі смолоскипами на польському військовому цвинтарі в меморіальному комплексі "Мідне" Тверської області.

Про це у телеграм-каналі повідомило регіональне управління МВС РФ та видання "Новая газета".

Зазначається, що 27 серпня байкери з об'єднання Kocham Polskę ("Люблю Польщу") прийшли на цвинтар, щоб "вшанувати пам'ять репресованих польських офіцерів". Під час акції вони провели месу зі смолоскипами та свічками, присутні також читали молитви. Захід закінчився виконанням польського гімну.

У поліції РФ повідомили, що акція байкерів не була узгоджена з місцевою владою. Усього затримали 39 громадян Польщі — щодо них склали протоколи за статтею про порушення правил в'їзду і перебування у РФ, також їм на п'ять років заборонили в'їжджати до Росії.

Як пише видання, учасники заходу нібито приїхали до Росії через кордон Білорусі з Псковською областю, прибуваючи по одному, "щоб не привертати увагу". Також учасників заходу назвали "фанатами Гітлера", які "влаштували факельну ходу зі свастиками, скандували антиросійські гасла і залишили вандальні написи польською мовою".