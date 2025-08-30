Останні масовані удари РФ по Україні ставлять під сумнів щирість заяв Кремля про прагнення миру. Президент США Дональд Трамп попередив Москву про можливі нові економічні заходи, якщо РФ відмовиться від переговорів і продовжить агресію.

Про це на засідання Радбезу ООН заявив виконувач обов’язків заступника постпреда США при ООН Джон Келлі

"Останні удари по Україні, які призвели до численних жертв серед цивільних, руйнувань житлових кварталів, офісів делегації ЄС у Києві та будівлі, де розташована Британська рада, ставлять під сумнів серйозність бажання Росії досягти миру", — сказав він.

Дипломат наголосив, що атаки цивільних об’єктів мають негайно припинитися.

За словами Келлі, президент США Дональд Трамп попередив Москву про можливі нові економічні заходи, якщо РФ відмовиться від переговорів і продовжить агресію.

"Ці заходи можуть мати далекосяжні наслідки для майбутнього економічного добробуту Росії. США закликають Російську Федерацію уникнути цих наслідків, зупинивши насильство та конструктивно долучившись до завершення війни", — сказав посол.

У ніч проти 28 серпня російські війська атакували Київ безпілотниками та ракетами. Внаслідок цього понад 20 людей загинуло, понад шість десятків дістали поранення, зокрема і діти.

29 серпня у Києві оголосили День жалоби за загиблими через російську атаку.