У ніч на 30 серпня (із 19:00 29 серпня) Росія завдала масованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування. Сили ППО знешкодили 548 ракет і дронів.
Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Загалом, для удару росіяни застосували 582 засобів повітряного нападу:
- 537 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ, РФ;
- 8 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 із Ростовської обл., Краснодарського краю РФ;
- 37 крилатих/авіаційних ракет повітряного, наземного та морського базування: Х-101, Калібр, Іскандер-К, Х-59 (райони пусків із Саратовської області РФ, акваторії Чорного моря та ТОТ Запорізкої області).
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 09:00, сили ППО збили/подавили 548 повітряних цілей:
- 510 БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів;
- 6 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;
- 32 крилаті/авіаційні ракети Х-101, Калібр, Іскандер-К, Х-59.
"Зафіксовано влучання 5 ракет та 24 ударних БпЛА на 7 локаціях, падіння збитих (уламки) на 21 локації", — повідомили у ПС.