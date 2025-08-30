Польща піднімала в повітря авіацію через масований обстріл України

Польща та авіація країн-союзників у ніч на 30 серпня підняла в повітря авіацію через ракетно-дронову атаку по Україні.

Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі.

"У зв'язку з черговим нападом Російської Федерації, яка завдає ударів по об'єктах, розташованих на території України, у нашому повітряному просторі розпочалися операції польських та союзних ВПС", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що злітали чергові пари винищувачів, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційного розпізнавання досягли стану найвищої готовності.

Вжиті заходи мали на меті забезпечити безпеки на територіях, що межують із районами, які перебувають під загрозою.

Що відомо про удар РФ 30 серпня

В ніч проти 30 серпня армія РФ завдала удару по Запоріжжю. Внаслідок обстрілу одна людина загинула, 28 — дістали поранень, серед них — двоє дітей. У місті сталося декілька пожеж, пошкоджені житлові будинки. У деяких районах відсутнє електропостачання.

У ніч проти 30 серпня російська армія здійснила комбіновану масовану атаку на Дніпропетровщину. У Дніпрі та Павлограді пошкоджені інфраструктурні об'єкти. На них виникли пожежі. Крім того, в обласному центрі зайнялися приватний будинок, господарська споруда, побита літня кухня.

У ніч на 30 серпня Росія завдала масованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування — загалом, 582 засобів повітряного нападу. Сили ППО знешкодили 548 ракет і дронів.