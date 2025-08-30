На фронті протягом минулої доби зафіксовано 172 бойові зіткнення. Найгарячіше було на Покровському, Новопавлівському та Лиманському напрямках. За минулу добу армія РФ втратила на війні в Україні 850 військових.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Вчора війська РФ завдали одного ракетного та 76 авіаційних ударів, застосувавши 4 ракети та скинувши 131 керовану авіаційну бомбу. Крім цього, здійснили 4 476 обстрілів, зокрема 48 — із реактивних систем залпового вогню, та залучили для ураження 5660 дронів-камікадзе.

Росіяни завдавали авіаударів по районах населених пунктів Кренидівка – Сумська область; Білогір’я — Запорізька область; Львове, Ольгівка — Херсонська область.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, пункт управління та чотири артилерійські засоби військ РФ.

Загалом, з початку повномасштабного вторгнення РФ втратила 1 081 330 військових. Минулої доби втрати росіян становили 850 осіб. Також українські воїни знешкодили шість танків, 19 бойових броньованих машин, 47 артилерійських систем, 316 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 106 одиниць автомобільної техніки окупантів.