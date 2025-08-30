Спека до +34: прогноз погоди на 30 серпня

У суботу, 30 серпня, в Україні очікується невелика хмарність, без опадів. Температура повітря в окремих регіонах підвищиться до +34 градусів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

За прогнозом синоптиків, вітер переважно південно-східний, 5-12 метрів с секунду. У Приазов’ї та східних областях вдень місцями очікуються пориви 15-20 метрів в секунду.

Температура вночі становитиме +13...+19 градусів, вдень +26...+31 градус. На півдні країни стовпчики термометрів місцями піднімуться до +34 градусів. У західних областях вдень — +28...+31 градус. В Карпатах вночі +7...+12°, вдень +20...+25.

У Києві та області невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-12 метрів в секунду. Температура вночі — +14...+16 градусів, вдень — +29..+31 градусів.