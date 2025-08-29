Трамп скасував державну охорону для Камали Гарріс — CNN

Президент США Дональд Трамп скасував державну охорону для Камали Гарріс від Секретної Служби США.

Про це повідомляє CNN з посиланням на документ з адміністрації президента США з наказом у розпорядженні редакції.

За даними видання, Камала Гарріс, як ексвіцепрезидентка США, отримала охорону від Секретної служби строком на 6 місяців після завершення її терміну служби на посаді. Цей термін сплив 21 липня.

Та експрезидент Джо Байден продовжив захист для Камали Гарріс ще на 1 рік у директиві, яку підписав незадовго до звільнення з посади.

Дональд Трамп скасував це рішення Байдена у своєму листі під назвою "Меморандум для Міністра внутрішньої безпеки" 28 серпня, пише CNN. З 1 серпня Камала Гарріс залишиться без державної охорони.

23 вересня Камала Гарріс випускає книгу про свою президентську кампанію під назвою "107 днів". Ексвіцепрезидентка США поїде у тур з презентацією книги.

У команді Камали Гарріс прокоментували скасування рішення про її державну охорону. "Віцепрезидентка вдячна Секретній службі США за їхній професіоналізм, відданість справі та непохитну відданість безпеці", — повідомила радниця Гарріс Кірстен Аллен.