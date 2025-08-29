Трамп скасував державну охорону для Камали Гарріс — CNN

Президент США Дональд Трамп скасував державну охорону для Камали Гарріс від Секретної СлужбиФедеральне правоохоронне агентство під егідою Міністерства внутрішньої безпеки, яке займається проведенням кримінальних розслідувань та забезпеченням захисту американських політичних лідерів, їхніх сімей та глав держав чи урядів, що приїжджають до США. США.
Про це повідомляє CNN з посиланням на документ з адміністрації президента США з наказом у розпорядженні редакції.
За даними видання, Камала Гарріс, як ексвіцепрезидентка США, отримала охорону від Секретної служби строком на 6 місяців після завершення її терміну служби на посаді. Цей термін сплив 21 липня.
Та експрезидент Джо Байден продовжив захист для Камали Гарріс ще на 1 рік у директиві, яку підписав незадовго до звільнення з посади.
Дональд Трамп скасував це рішення Байдена у своєму листі під назвою "Меморандум для Міністра внутрішньої безпеки" 28 серпня, пише CNN. З 1 серпня Камала Гарріс залишиться без державної охорони.
23 вересня Камала Гарріс випускає книгу про свою президентську кампанію під назвою "107 днів". Ексвіцепрезидентка США поїде у тур з презентацією книги.
У команді Камали Гарріс прокоментували скасування рішення про її державну охорону. "Віцепрезидентка вдячна Секретній службі США за їхній професіоналізм, відданість справі та непохитну відданість безпеці", — повідомила радниця Гарріс Кірстен Аллен.