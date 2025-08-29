Президент України Володимир Зеленський розкритикував пропозиції щодо створення "буферної зони" між Україною та Росією в рамках припинення вогню від партнерів у країнах Європи та США. За його словами, важка техніка не підходить до лінії фронту через роботу дронів з обох сторін.

Про це президент повідомив на брифінгу 29 серпня, передає кореспондент Суспільного.

"Ця буферна зона, я її називаю "мертва зона". Хтось називає "сіра зона". Вона вже існує. Не треба вестись на додаткові умови від Росії або ще від якихось фантазерів. Буферна зона існує. Якщо Росії хочеться мати більшу відстань від нас, вони можуть відійти вглиб тимчасово окупованих територій України і там розташовуватися, бо дрони все випалюють. На двадцять кілометрів, на сорок. Відповідна зброя є", — сказав президент.

Зеленський наголосив, що саме через активну роботу дронів росіяни не підводять важку техніку близько до фронту. Українські військові теж не тримають важку техніку близько до лінії фронту, максимум — 10 кілометрів до лінії фронту.

Президент назвав розмови про "буферні зони" зайвими.

"Це було після 2014 року. Це було в Мінському процесі. Тоді не було технологій відповідних. Тоді була домовленість щодо розведення військ. Ми пам'ятаємо, чим розведення військ закінчилось. Ми відводили техніку — вони відводили техніку. Це ні до чого не призвело", — сказав Зеленський.

22 травня очільник Росії Путін заявив, що російська армія виконує завдання зі створення так званої "буферної зони безпеки" вздовж кордону з Україною.

Деталі про те, де саме планується ця "зона", і якими засобами Росія збирається її забезпечити, наразі не уточнюються. У МЗС України наголосили, що Росія може створювати буферну зону в рамках своїх міжнародно визнаних кордонів.