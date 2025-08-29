Перейти до основного змісту
Понад половина американців не схвалюють роботу президента Трампа
Понад половина американців не схвалюють роботу президента Трампа

Марія Патока
Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп проводить засідання Кабінету міністрів у Білому Домі у Вашингтоні, округ Колумбія, США, 26 серпня 2025 року. REUTERS/Jonathan Ernst

Рейтинг схвалення президента США Трампа впав до нового мінімуму за його другий термін на посаді. 55% американців не схвалюють роботу Дональда Трампа.

Про це йдеться в опитуванні Інституту опитуваньОпитування Університету Квініпіак — це національно визнаний, неупереджений лідер у дослідженні громадської думки у США. Інститут використовує наукову методологію та телефонні інтерв'ю в реальному часі. Його важливість випливає з його точної методології, відданості репрезентативності та його ролі в інформуванні громадськості та політиків про поточні думки з ключових питань, зокрема в політиці та виборах. Університету Квініпіак.

Лише 37% громадян США схвалюють роботу президента Дональда Трампа, йдеться у результатах опитування. Лише 7% не змогли відповісти на питання щодо схвалення роботи Трампа.

Інститут запитав думку опитуваних щодо 6 напрямків роботи адміністрації президента Трампа:

  • злочинність: 42% схвалюють роботу Трампа, тоді як 54% не схвалюють, а 4% не висловили своєї думки;
  • переговори щодо припинення війни між Росією та Україною: 40% схвалюють, 52% не схвалюють, а 7% не висловили своєї думки;
  • зовнішня політика: 40% схвалюють, 56% не схвалюють, а 5% не висловили своєї думки;
  • економіка: 39% схвалюють, тоді як 57% не схвалюють, а 4% не висловили своєї думки;
  • торгівля: 38% схвалюють, тоді як 56% не схвалюють, а 5% не висловили своєї думки;
  • збройний конфлікт між Ізраїлем та угрупованням ХАМАС: 34% схвалюють, 53% не схвалюють, а 12% не висловили своєї думки.

За даними Інституту опитувань, попередній низький рейтинг схвалення Трампа спостерігався на початку червня, коли 38% його схвалювали, а 54% не схвалювали. Рейтинг схвалення Трампа зріс до 40% у липні, тоді як його рейтинг несхвалення залишався стабільним на рівні 54%.

Серед опитаних прихильників Республіканської партії (партія президента США Трампа) понад 84% схвалюють його роботу. Прихильники Демократичної партії США навпаки не схвалюють, таких 90% серед опитаних. Опитування провели з 21 по 25 серпня за участю 1220 самоідентифікованих зареєстрованих виборців США, і воно має похибку у 3,4%.

