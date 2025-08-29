Понад половина американців не схвалюють роботу президента Трампа

Рейтинг схвалення президента США Трампа впав до нового мінімуму за його другий термін на посаді. 55% американців не схвалюють роботу Дональда Трампа.

Про це йдеться в опитуванні Інституту опитувань Університету Квініпіак.

Лише 37% громадян США схвалюють роботу президента Дональда Трампа, йдеться у результатах опитування. Лише 7% не змогли відповісти на питання щодо схвалення роботи Трампа.

Інститут запитав думку опитуваних щодо 6 напрямків роботи адміністрації президента Трампа:

злочинність: 42% схвалюють роботу Трампа, тоді як 54% не схвалюють, а 4% не висловили своєї думки;

переговори щодо припинення війни між Росією та Україною: 40% схвалюють, 52% не схвалюють, а 7% не висловили своєї думки;

зовнішня політика: 40% схвалюють, 56% не схвалюють, а 5% не висловили своєї думки;

економіка: 39% схвалюють, тоді як 57% не схвалюють, а 4% не висловили своєї думки;

торгівля: 38% схвалюють, тоді як 56% не схвалюють, а 5% не висловили своєї думки;

збройний конфлікт між Ізраїлем та угрупованням ХАМАС: 34% схвалюють, 53% не схвалюють, а 12% не висловили своєї думки.

За даними Інституту опитувань, попередній низький рейтинг схвалення Трампа спостерігався на початку червня, коли 38% його схвалювали, а 54% не схвалювали. Рейтинг схвалення Трампа зріс до 40% у липні, тоді як його рейтинг несхвалення залишався стабільним на рівні 54%.

Серед опитаних прихильників Республіканської партії (партія президента США Трампа) понад 84% схвалюють його роботу. Прихильники Демократичної партії США навпаки не схвалюють, таких 90% серед опитаних. Опитування провели з 21 по 25 серпня за участю 1220 самоідентифікованих зареєстрованих виборців США, і воно має похибку у 3,4%.