Сили ППО вночі знешкодили 46 з 68 російських дронів

У ніч на 29 серпня (із 20:00 28 серпня) війська РФ атакували Україну 68 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Сили ППО знешкодили 46 дронів.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Дрони запускали із напрямків: Курськ, Міллерово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, РФ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 46 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни", — йдеться у повідомленні.

Зафіксовано влучання 22 БпЛА на 9 локаціях на Донеччині та Дніпропетровщині.