На фронті протягом минулої доби зафіксовано 191 бойове зіткнення. Найгарячіше було на Покровському, Новопавлівському та Лиманському напрямках. За минулу добу армія РФ втратила на війні в Україні 850 військових.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Вчора війська РФ завдали 3 ракетних та 70 авіаційних ударів, застосувавши 36 ракет та скинувши 117 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснили 5 358 обстрілів, зокрема 102 — із реактивних систем залпового вогню, та залучили для ураження 6205 дронів-камікадзе.

Росіяни завдавали авіаударів по районах населених пунктів Маломихайлівка – Дніпропетровська область; Дружківка, Костянтинівка, Іллінівка — Донецька область; Білогір’я — Запорізька область; Козацьке — Херсонська область.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, пункт управління, три артилерійські засоби та один інший важливий об’єкт військ РФ.

Загалом, з початку повномасштабного вторгнення РФ втратила 1 080 480 військових. Минулої доби втрати росіян становили 950 осіб. Також українські воїни знешкодили чотири танки, шість бойових броньованих машин, 61 артилерійську систему, дві реактивні системи залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, 414 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 28 ракет та 109 одиниць автомобільної техніки окупантів.