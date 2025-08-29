Рада Безпеки ООН вирішила завершити миротворчу місію в Лівані

Рада Безпеки ООН ухвалила рішення завершити роботу Тимчасових сил ООН у Лівані (UNIFIL). Місію востаннє продовжили до кінця 2026 року, після чого миротворці протягом року розпочнуть поетапне "організоване та безпечне скорочення та виведення" персоналу.

Про це пише Reuters.

UNIFIL діє з 1978 року та патрулює південний кордон Лівану з Ізраїлем. Після війни між Ізраїлем і "Хезболлою" у 2006 році мандат місії був розширений — миротворці допомагали ліванській армії утримувати території без озброєних формувань, окрім державних сил.

У США наголосили, що більше не підтримуватимуть продовження мандату. "Безпекове середовище в Лівані кардинально відрізняється від минулого року, і це створює умови для того, щоб країна взяла на себе більшу відповідальність", — заявила тимчасова посол США в ООН Дороті Ші.

В Ізраїлі рішення зустріли критично. Постійний представник країни при ООН Дані Данон заявив: "UNIFIL провалив свою місію і дозволив 'Хезболлі' стати небезпечною регіональною загрозою".

Натомість прем’єр-міністр Лівану Наваф Салам привітав ухвалу, підкресливши, що вона "повторює заклик до Ізраїлю вивести війська з п’яти ділянок, які він досі утримує, та підтверджує необхідність поширення державної влади на всю територію країни".