Російська гірничодобувна компанія "Мечел" повідомила про різке зростання збитків та призупинила роботу на одній зі своїх шахт.

Про це йдеться у фінансовому звіті компанії, пише Reuters.

Як пише видання, це свідчить про глибоку кризу у вугільній промисловості Росії.

Сектор потерпає від низьких цін на вугілля, міжнародних санкцій та зміцнення рубля, який робить експорт менш конкурентним. За даними російських чиновників, близько 30 підприємств, що виробляють близько 30 мільйонів тонн на рік, перебувають під загрозою банкрутства.

За перше півріччя 2025 року сукупні збитки вугільних компаній зросли до 185,2 млрд рублів (2,29 млрд доларів) проти 7,1 млрд рублів роком раніше, повідомив "Росстат". Лише "Мечел" зафіксував збиток у 40,5 млрд рублів — майже вдвічі більше, ніж торік.

"За нинішніх умов ми вирішили зупинити виробництво збиткових видів продукції, частково перенаправивши ресурси на більш затребувану продукцію", — заявила компанія у звіті.

"Мечел" тимчасово призупинив роботу на одній шахті та окремих ділянках відкритих розробок, а також скорочує видобуток нерентабельних марок вугілля.

У компанії зазначають, що на економіку галузі тиснуть падіння цін на коксівне вугілля, зростання операційних витрат, зміцнення рубля та обмеження, пов’язані із санкціями. Видобуток вугілля "Мечела" у першому півріччі скоротився на 28% — до 3,66 млн тонн, продажі концентрату коксівного вугілля впали на 15%, а енергетичного — на 21%.

Ситуацію ускладнює високий рівень боргу компанії — 252,7 млрд рублів. У травні вона отримала трирічну відстрочку з виплати податкових та страхових заборгованостей на 13,8 млрд рублів і веде переговори з кредиторами про нові відстрочки за основним боргом.