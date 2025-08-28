Генсек НАТО Рютте закликав німецьких депутатів "не бути наївними" щодо Росії

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте виступив у німецькому парламенті. Він закликав німецьких депутатів "не бути наївними" щодо Росії та очільника країни Путіна.

Про це Марк Рютте заявив на конференції парламентських груп Християнського демократичного союзу у Німеччині.

Генеральний секретар НАТО згадав російську атаку на Київ у ніч на 28 серпня. Від цієї атаки загинуло 18 людей, рятувальні роботи тривають.

"Представництво ЄС було пошкоджене, і я вважаю, що це ще раз підтверджує те, про що ви всі троє говорили. По суті, ви сказали, що ми не можемо бути наївними щодо Росії. Ми не можемо бути наївними щодо Володимира Путіна", — сказав Марк Рютте.

Рютте зауважив, що атака Росії на цивільні обʼєкти та представництво ЄС в України — це показник того, що очільник Росії Путін не бажає вести переговори в рамках "мирного процесу", який розпочав президент США Трамп.

Марк Рютте також зауважив, що Росія може вести гібридні атаки проти країн НАТО та ЄС.

"Ми знаємо, що Росія здатна на гібридні атаки. Це може бути у вигляді спроб вбивства, у вигляді перешкоджання польотам комерційних літаків у Балтії, у вигляді спроб кібератак на великі країни НАТО", — наголосив Марк Рютте.

У ніч проти 28 серпня російські війська атакували Київ безпілотниками та ракетами. Внаслідок цього щонайменше 18 людей загинуло, понад чотири десятки дістали поранення, зокрема і діти. На місці влучання у п'ятиповерхівку у Дарницькому районі триває пошуково-рятувальна операція. Загалом наслідки атаки фіксують у семи районах столиці.

29 серпня у Києві оголосили День жалоби за загиблими через російську атаку, повідомив міський голова Віталій Кличко.