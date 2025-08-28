Росія запускає дрони над маршрутами військових вантажів США у Німеччині — NYT

Росія або її представники запускають безпілотні літаки-розвідники над маршрутами, якими США та їх союзники транспортують військові вантажі через східну частину Німеччини.

Про це повідомляє New York Times з посиланням на американських та інших західних посадовців.

За їхніми словами, за допомогою дронів Росія збирає розвіддані, які можуть бути використані для посилення диверсійної кампанії Кремля та надання допомоги його військам в Україні.

Американські та німецькі посадовці обговорювали російські диверсійні дії, включно із інформацією, яка призвела до арешту в травні трьох українців, звинувачених у змові, пов'язаній з Росією.

Російська диверсійна кампанія призвела до пожеж на складах у Британії, нападу на греблю в Норвегії, спроб перерізати кабелі під Балтійським морем та низки інших операцій, спрямованих на те, щоб наблизити війну в Україні до Європи та підірвати підтримку Києва.

Експерти та західні розвідники зазначають, що після піка у 2024 році кількість російських диверсій цього року значно зменшилася. Принаймні частково це є результатом посилення безпеки в Європі та зусиль американських і європейських розвідок щодо запобігання атакам.

Як пише NYT, цей спад, ймовірно, також відображає вир дипломатичної активності, спрямованої на переговори щодо припинення бойових дій в Україні.

Аналітик Центру стратегічних та міжнародних досліджень Сет Джонс у звіті зазначив, що кількість російських атак у Європі зросла вчетверо між 2022 і 2023 роками, а потім знову потроїлася між 2023 і 2024 роками. Але за перші шість місяців цього року, лише чотири інциденти кваліфікувалися як саботаж або спроба саботажу з боку Росії.

За інформацією джерел, американська розвідспільнота надавала європейським урядам інформацію про потенційні диверсійні дії. Зокрема, німецькі розвідники отримали попередження про спробу відправити вибухові або запалювальні пристрої вантажними літаками, що пролітають над Німеччиною.

Це попередження призвело до затримання трьох громадян України в Німеччині та Швейцарії. Федеральна прокуратура в Берліні заявила тоді, що цей план, ймовірно, був частиною змови з метою пошкодження логістичної інфраструктури для комерційних вантажних перевезень.

Пристрої були адресовані до місць в Україні, але за словами джерел, не ясно, чи були це цілі, чи пристрої мали вибухнути на вантажних літаках в Німеччині.

За словами західних посадовців, хоча розвідувальні операції Росії перебувають під все більш суворим контролем, вони зберегли здатність вербувати людей для здійснення атак по всій Європі.

Тому американські та європейські військові посадовці все більше стурбовані польотами дронів у Німеччині. Про ці польоти, зосереджені в східній німецькій землі Тюрінгія, також повідомило німецьке видання WirtschaftsWoche, яке висвітлювало кампанію саботажу.

Американські посадовці підтвердили ці польоти, але заявили, що не можуть відстежити їхнє походження. Вони вважають, що дрони пілотували росіяни або люди, які працюють на російські розвідслужби.