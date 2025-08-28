Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, говорячи про масштабний обстріл Києва вночі 28 серпня, заявила, що "Москва вкотре цинічно використала добру волю союзників України, щоб виграти час і розширити вбивства".

Про це Свириденко написала у соцмережах.

"Зараз понад 500 рятувальників і більше 1000 поліцейських працюють по всьому Києву після чергової жорстокої російської атаки ракетами та безпілотниками.... Атака на столицю тривала понад девʼять годин. Росія била по житлових будинках, школі, торгових центрах — винятково по цивільних цілях. Це свідомий терор проти мирних людей", — наголосила прем'єрка.

Вона додала, що це "масове вбивство, холоднокровне і безжальне".

У ніч проти 28 серпня російські війська атакували Київ безпілотниками та ракетами. Внаслідок цього щонайменше десятеро людей загинуло, понад чотири десятки дістали поранення, зокрема і діти. На місці влучання у п'ятиповерхівку у Дарницькому районі триває пошуково-рятувальна операція. Загалом наслідки атаки фіксують у семи районах столиці.

Загалом у ніч проти 28 серпня Сили протиповітряної оборони збили 589 цілей із 629 засобів повітряного нападу. Зокрема, знешкодили 563 безпілотники, якими військо РФ атакувало Україну, аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал", 7 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23" і 18 крилатих ракет Х-101.