Обстріл України з боку РФ: уночі Польща піднімала винищувачі

Через масштабний обстріл Росією України у ніч проти 28 серпня Польща піднімала у небо винищувачі.

Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі.

“У ніч з 27 на 28 серпня 2025 року далекобійні авіаційні сили Російської Федерації знову здійснюють ракетні удари по території України. З метою забезпечення безпеки польського повітряного простору, оперативний командувач Збройних Сил Республіки Польща запустив усі необхідні процедури. Почалися операції польських і союзних повітряних суден, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційного розпізнавання досягли стану найвищої готовності”, — йшлося у повідомленні.

Як відзначили польські військові, і дії мали превентивний характер і були спрямовані на захист повітряного простору та громадян, особливо в районах, прилеглих до зони ризику.

“Оперативне командування ЗСР моніторить поточну ситуацію, а підпорядковані сили та засоби залишаються в повній готовності до негайного реагування”, — наголосили у командуванні.