Безугла подає до суду на Тополю та звинувачує його у шахрайстві

Народна депутатка Мар’яна Безугла заявила, що подає до суду проти фронтмена гурту "Антитіла" та військового Тараса Тополі.

Про це вона повідомила у своїх соцмережах.

За словами депутатки, позов стосується "шахрайства". Вона також заявила, що готує запит щодо проходження Тополею служби.

"Чи немає там такого ж випадку, як у Шабуніна з "відрядженнями"? Впевнена, що є. Концерти і тусовки під час війни самі себе не проведуть. Але одним СІЗО, а іншим ОП", — написала Безугла.

Перед цим стало відомо, що Тарас Тополя подав до суду на Безуглу для спростування її заяв про його "фейкову службу".

"Нещодавно мій юрист подав позов для спростування наклепницької інформації про те, що я нібито фейково мобілізувався і не служив. Безугла нестиме за це відповідальність у суді", — зазначив співак.

Передісторія конфлікту

У червні, після масованого російського обстрілу Києва, в якому постраждало житло родини Тополь, Безугла прокоментувала цю подію, звинувативши його у "фейковій службі" та виконанні "замовних пісень".

У відповідь Тополя оголосив збір "на психіатра для Мар’яни". Зрештою він повідомив, що вдалося зібрати понад 500 тисяч гривень. Використання теми психіатричної допомоги у цій суперечці розкритикували фахівці, зокрема психотерапевтка Олена Платова.