США зняли санкції проти Росії на “імпорт певних алмазів”.

Про це йдеться в генеральній ліцензії, виданій Управлінням з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США.

Документ тимчасово дозволяє “імпорт певних алмазів”, який був заборонений указом від лютого 2024 року.

“Ці операції дозволені до 00:01 за східним літнім часом 1 вересня 2026 року за умови, що алмази фізично перебували за межами Російської Федерації до, і не були вивезені або реекспортовані з Російської Федерації після 1 березня 2024 року — для неіндустріальних алмазів вагою 1,0 карата і більше; або 1 вересня 2024 року — для неіндустріальних алмазів вагою 0,5 карата і більше”, — йдеться в ліцензії.

Імпорт та оформлення на території США, включаючи ввезення для розміщення у зовнішньоторговельній зоні в США, неіндустріальних алмазів російського походження залишаються забороненими.

У 2024 році стало відомо, що США тоді частково пом'якшили санкції щодо російських алмазів і дозволили імпорт деяких категорій дорогоцінних каменів і прикрас з ними до вересня 2025 року. Про це йшлося в генеральних ліцензіях № 130 і № 104 від 23 серпня 2024 року, опублікованих на сайті Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) американського Мінфіну.

Згідно з дозвільною ліцензією № 103, у США допустимо ввозити алмази та ювелірні вироби з діамантами, "які фізично перебували за межами Російської Федерації до 1 березня 2024 року, не експортувалися і не реекспортувалися з РФ".