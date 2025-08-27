Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що у 1920 році російська більшовицька армія "вторглась та окупувала" Азербайджан.

Про це Ільхам Алієв розповів в інтервʼю телеканалу Al Arabiya, текст інтервʼю опублікувало видання Азертадж.

Ільхам Алієв послався на події в Азербайджані після розпаду Російської Імперії у 1917 році.

"Більшовики, які здійснили революцію 1917 року, обдурили народ. Ми створили свою власну державу. Але більшовики забрали її в нас. У квітні 1920 року російська армія вторглася до Азербайджану та окупувала його", — заявив Ільхам Алієв.

Президент Азербайджану також повідомив, що відносини між Росією та Азербайджаном "погіршилися".

"Ми не несемо відповідальності за погіршення стосунків. Ми відповідаємо конструктивно і законно, але ніколи не зазнаємо жодних ознак чи проявів агресії, чи неповаги до нас", — сказав Алієв.

У червні в Росії вбили двох громадян Азербайджану під час рейдів силовиків проти азербайджанської діаспори. Тоді 50 людей затримали. Речниця російського МЗС Марія Захарова назвала затриманих назвали "громадянами Росії-вихідцями з Азербайджану". В Азербайджані скасували російські культурні заходи, в офісі російської агенції "Супутник" у Баку заарештували, як стверджується, двох агентів ФСБ.

Ільхам Алієв згадав історичні факти та відносини з Росією у контексті конфлікту з Вірменією. Так Алієв заявив, що причиною конфлікту між Азербайджаном та Вірменією через регіон Нагірний Карабах стало рішення радянської влади щодо розподілу спірних територій як Зангезур, Нагірний Карабах та Нахічевань між Вірменією та Азербайджаном ще у 1921 році. Зангезур став частиною Вірменії, а Нагірний Карабах увійшов до складу Азербайджану на правах автономії.

Також президент Азербайджану заявив, що країна підтримує територіальну цілісність інших країн, адже сама "постраждала від порушення" територіальної цілісності. Ільхам Алієв повідомив, що Азербайджан підтримує Україну з початку повномасштабного вторгнення Росії та підтримуватиме її надалі.

Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном

Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном через регіон Нагірний Карабах розпочався у 1988 році. Тоді внаслідок конфлікту, за різними даними, загинуло понад 30 000 людей. Режим припинення вогню встановили лише у травні 1994 року.

Попри те, що перемир'я між сторонами все ж досягнуте, його періодично порушували.

У вересні 2023 року Азербайджан оголосив "антитерористичну операцію" у Нагірному Карабасі, унаслідок чого повернув регіон під свій контроль. Тоді до Вірменії прибули понад 50 тисяч біженців з цього регіону.

28 січня 2024 року Вірменія запропонувала Азербайджану підписати пакт про ненапад, якщо процес укладання мирного договору буде довгим.

Єреван пропонує провести демаркацію кордонів за останніми радянськими картами 1975 року, але Баку проти, пояснюючи це тим, що в 1970-х історичні землі Азербайджану були передані Вірменії. Нині переговори тривають.

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян у вересні 2024 року заявляв, що країна погодила з Азербайджаном 13 пунктів мирного договору, ще два пункти погоджено частково.

8 серпня президент Азербайджану Ільхам Алієв та прем'єр-міністр Вірменії Нікола Пашинян у США підписали угоду про припинення бойових дій. За угодою обидві країни домовились поважати суверенітет та територію одна одної. Нагірний Карабах опинився повністю під контролем Азербайджану.