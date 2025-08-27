Партнери пропонують три рівні оборони України після війни — FT

Західні партнери підготували попередній план безпеки України на випадок завершення війни, й він передбачає три рівні оборони.

Про це пише Financial Times з посиланням на джерела.

За їхніми словами, західні столиці намітили приблизний план, який передбачатиме демілітаризовану зону, яку, ймовірно, патрулюватимуть нейтральні миротворчі війська з третьої країни, узгодженої Україною та Росією.

Набагато надійніший кордон за нею, за словами трьох посадовців, мали б обороняти українські війська, озброєні та підготовлені країнами НАТО.

Європейські сили стримування мали б розміститися глибше на території України як третя лінія оборони, а американські ресурси підтримували б їх із тилу.

Але навіть за умови потенційної підтримки США, громадськість та політики в багатьох європейських країнах досі стурбовані можливим розгортанням військ в Україні, пише FT.

Голова ОПУ Андрій Єрмак зазначив, що кожна країна коаліції робитиме свій внесок, "і зрештою картина буде поєднанням військової, політичної та економічної підтримки".

За словами Єрмака, обговорення стосуються чотирьох-п’яти європейських бригад "наданих Коаліцією охочих, плюс "стратегічних постачальників" зі США».

Він наголосив, що це означає "велику зміну порівняно з весною".

"Остання зустріч у Білому домі стала проривом у низці речей, внесла ясність у такі кроки, як формування системи гарантій безпеки та подальше постачання американської зброї для оборони України через європейські фінансові інструменти", – сказав Єрмак.

США "можуть забезпечити стрижень, який змусить працювати всю архітектуру безпеки та стримування", додав він.

Джерела FT також повідомили, що США висловили готовність надати розвідувальну підтримку в межах потенційних гарантій безпеки для України і участь у створенні європейського протиповітряного щита для неї.

Європейські співрозмовники FT зазначили, що під час обговорень гарантій безпеки для України представники США сказали європейським співрозмовникам, що готові надати "стратегічні засоби".

Ідеться, зокрема, про засоби розвідки, спостереження та рекогносцировки (ISR), засоби командування та управління, а також засоби протиповітряної оборони, щоб забезпечити будь-яке розгортання європейських сил в Україні.

Як уточнюють джерела FT, для повоєнних гарантій безпеки США можуть надавати власні літаки, логістику та наземні радари, "які підтримуватимуть та забезпечуватимуть європейську безпольотну зону та повітряний щит" для України.

У публікації також ідеться, що пропозиція США все ще може бути скасована, а її реалізація залежить від готовності європейських держав розгорнути в Україні "десятки тисяч" військових.