Сили ППО вночі знешкодили 74 російські дрони
Надія Собенко
Робота ППО
Воїни мобільних вогневих груп Одеської зенітної ракетної бригади тренуються знищувати російські повітряні цілі, відпрацьовуючи удари по мішенях-імітаціях безпілотників. Зенітна ракетна Одеська бригада

У ніч на 27 серпня (із 20:30 26 серпня) Росія атакувала Україну 95 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ, РФ, Чауда, ТОТ Криму.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 74 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні та сході країни", — йдеться у повідомленні.

Зафіксовано влучання 21 БпЛА на 9 локаціях.

