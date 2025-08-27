Сили ППО вночі знешкодили 74 російські дрони

У ніч на 27 серпня (із 20:30 26 серпня) Росія атакувала Україну 95 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ, РФ, Чауда, ТОТ Криму.
Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
"За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 74 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні та сході країни", — йдеться у повідомленні.
Зафіксовано влучання 21 БпЛА на 9 локаціях.