На фронті протягом минулої доби зафіксовано 173 бойових зіткнень. Найгарячіше було на Покровському, Новопавлівському та Лиманському напрямках. За минулу добу армія РФ втратила на війні в Україні 920 військових.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Вчора війська РФ завдали 2 ракетних та 64 авіаційних ударів, застосували дві ракети та скинули 109 керованих авіабомб. Крім цього, здійснили 4 625 обстрілів, зокрема 21 – із реактивних систем залпового вогню, та залучили для ураження 3 891 дрон-камікадзе.

Росіяни завдавали авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Стара Гута Сумської області; Білогір’я, Преображенка Запорізької області; Антонівка Херсонської області.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, три артилерійські системи та один інший важливий об’єкт військ РФ.

Загалом, з початку повномасштабного вторгнення РФ втратила 1 078 750 військових. Минулої доби втрати росіян становили 920 осіб. Також українські воїни знешкодили один танк, 45 артилерійських систем, засіб протиповітряної оборони, 194 БпЛА, 118 одиниць автомобільної техніки окупантів.

Ситуація на напрямках

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках минулої доби українські підрозділи відбили 15 атак. Також війська РФ завдали 3 авіаудари, скинувши п’ять КАБ, здійснили 201 обстріл, зокрема один – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямкуросіяни чотири рази атакували позиції українських захисників поблизу Глибокого, Вовчанська, Красного Першого та у бік Дорошівки.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося вісім боєзіткнень. Сили оборони зупинили штурмові дії у напрямку населених пунктів Куп’янськ та Нова Кругляківка.

На Лиманському напрямку війська РФ атакували 34 рази. Намагалися вклинитися в оборону ЗСУ поблизу населених пунктів Новомихайлівка, Карпівка, Колодязі, Мирне, Торське та у бік населених пунктів Ольгівка, Шандриголове, Ставки, Дронівка та Серебрянка.

На Сіверському напрямку Сили оборони зупинили дев’ять наступальних дій у районі Григорівки та у бік Серебрянки, Виїмки, Федорівки.

На Краматорському напрямку вчора зафіксовано шість боєзіткнень, росіяни намагалися просуватись у бік Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив вісім атак у районах Торецька, Олександро-Калинового та в напрямку населених пунктів Бересток, Степанівка, Полтавка.

На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 44 штурмові дії у районах населених пунктів Никанорівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Котлине, Удачне, Новоукраїнка та у напрямку Володимирівки, Рубіжного, Білицького, Родинського, Покровська, Новопавлівки, Філії.

На Новопавлівському напрямку росіяни вчора здійснили 23 атаки поблизу населених пунктів Зелений Гай, Шевченко, Воскресенка, Комишуваха, Новогеоргіївка та у напрямку Філії, Іскри та Олександрограда.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках минулої доби війська РФ не наступали.

На Придніпровському напрямку росіяни тричі здійснили спроби просунутися уперед на позиції українських підрозділів.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань армії РФ не виявлено.