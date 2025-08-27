Найвищий у світі міст у Китаї пройшов випробування з 96 вантажівками

У провінції Ґуйчжоу на південному заході Китаю завершили п’ятиденне випробування мосту через каньйон Хуадзян. Тести підтвердили, що його міцність, жорсткість і динамічні характеристики відповідають усім стандартам безпеки. Відкрити міст для руху планують наприкінці вересня 2025 року.

Про це пише China Daily. "Цей міст є безпрецедентним інженерним досягненням", — заявив керівник проєкту з компанії Guizhou Transportation Investment Group Co., Ltd. Ву Чжаомін.

За його словами, команді довелося подолати складнощі, зокрема контроль температури під час масштабних бетонних заливок, укріплення схилів у крутому каньйоні та боротьбу з сильними вітрами.

Будівництво почалося у січні 2022 року, а основний проліт був з’єднаний на початку цього року. Загальна довжина споруди становить 2 890 метрів, із центральним прольотом у 1 420 метрів — це найбільший міст, збудований у гірській місцевості у світі. Висота від мостового полотна до води сягає 625 метрів, що робить його найвищим мостом на Землі.

Для місцевих мешканців міст матиме відчутний ефект: дорога через каньйон, яка раніше займала близько двох годин, скоротиться всього до двох хвилин.