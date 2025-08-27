SpaceX Ілона Маска здійснила десятий тестовий запуск ракети Starship

У вівторок, 26 серпня, компанія Ілона Маска SpaceX запустила свою гігантську ракету Starship для десятого тестового польоту.

Про це пише Reuters.

Мета — подолати технічні проблеми, що виникали раніше, та досягти важливих етапів у створенні багаторазової ракети для польотів на Марс.

Величезна 123-метрова система Starship стартувала близько 19:30 за східним часом США з бази Starbase у Південному Техасі. Під час цього випробування перевіряли нові теплозахисні плитки та систему виведення супутників, а також сотні інших вдосконалень у порівнянні з попередніми версіями.

Верхня частина ракети відділилася від першого ступеня Super Heavy заввишки 70 метрів, як і планувалося. Зазвичай цей ступінь повертається на землю та приземляється у стартовій вежі за допомогою спеціальних "лап", однак цього разу він здійснив посадку у водах Мексиканської затоки, щоб випробувати іншу конфігурацію двигунів.

Тим часом сам Starship досяг космосу та попрямував у бік Індійського океану, де згодом приводнився після проходження крізь атмосферу й витримавши екстремальні температури — етап, на якому ракета раніше зазнавала руйнувань.

Невдовзі після виходу на орбіту Starship уперше випробував свою систему розгортання супутників, схожу на дозатор. Макети супутників Starlink були успішно випущені — досягнення, яке раніше SpaceX скасовувала або не могла реалізувати під час тестів.