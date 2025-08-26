Перейти до основного змісту
SpaceX відклала запуск ракети Starship через негоду в Техасі
СШАНАУКАІЛОН МАСККОСМОСЗброя і технологіїПОДІЇСВІТ

SpaceX відклала запуск ракети Starship через негоду в Техасі

Ольга Кацімон
Розмір шрифту
Космічний корабель Starship
Космічний корабель Starship та ракетний прискорювач компанії SpaceX на базі Starbase. SpaceX

Компанія Ілона Маска SpaceX відклала десятий запуск своєї ракети Starship через несприятливі погодні умови в Техасі. Запуск, запланований на понеділок, довелося скасувати після кількох переносів часу через хмарність.

Про це пише CNN.

За словами представника компанії Дена Гуота, замість запуску операцію перетворили на тренувальне відпрацювання.

"Сумні новини — сьогодні запуску не буде, нам завадила погода", — сказав він.

Ракета, що складається з 71-метрового прискорювача Super Heavy та 52-метрової верхньої частини Starship, була заправлена мільйонами фунтів палива та готова до старту. Однак згодом SpaceX ухвалила рішення скасувати запуск. Наступна спроба призначена на вівторок о 19:30 (02:30 за Києвом).

У неділю запуск також було зірвано через витік рідкого кисню на стартовому майданчику. Маск повідомив, що проблема усунута, але наступного дня втрутилися погодні умови.

Розробка Starship є ключовою для планів SpaceX щодо колонізації Марса та комерційних запусків. NASA розраховує використати ракету вже у 2027 році для першої з часів "Аполлона" пілотованої висадки на Місяць.

Маск заявив, що в майбутньому ракета зможе здійснювати понад 20 запусків на добу. Однак цього року компанія вже зіткнулася з кількома невдачами: аваріями під час випробувальних польотів і вибухом на стенді у червні, уламки від якого потрапили навіть на територію Мексики.

Starship має замінити Falcon 9 у виведенні на орбіту супутників Starlink і стати повністю багаторазовою системою. Її новий тепловий щит і вдосконалені кермуючі закрилки мають витримати надзвичайні навантаження при вході в атмосферу.

Попереду в SpaceX ще низка випробувань: безпечне повернення з космосу, відпрацювання запуску корисних вантажів на орбіту та технології дозаправки в космосі — критично важливої для місячної програми NASA.

Топ дня
Вибір редакції
Дізнайтесь більше
На початок