SpaceX відклала запуск ракети Starship через негоду в Техасі

Компанія Ілона Маска SpaceX відклала десятий запуск своєї ракети Starship через несприятливі погодні умови в Техасі. Запуск, запланований на понеділок, довелося скасувати після кількох переносів часу через хмарність.

Про це пише CNN.

За словами представника компанії Дена Гуота, замість запуску операцію перетворили на тренувальне відпрацювання.

"Сумні новини — сьогодні запуску не буде, нам завадила погода", — сказав він.

Ракета, що складається з 71-метрового прискорювача Super Heavy та 52-метрової верхньої частини Starship, була заправлена мільйонами фунтів палива та готова до старту. Однак згодом SpaceX ухвалила рішення скасувати запуск. Наступна спроба призначена на вівторок о 19:30 (02:30 за Києвом).

У неділю запуск також було зірвано через витік рідкого кисню на стартовому майданчику. Маск повідомив, що проблема усунута, але наступного дня втрутилися погодні умови.

Розробка Starship є ключовою для планів SpaceX щодо колонізації Марса та комерційних запусків. NASA розраховує використати ракету вже у 2027 році для першої з часів "Аполлона" пілотованої висадки на Місяць.

Маск заявив, що в майбутньому ракета зможе здійснювати понад 20 запусків на добу. Однак цього року компанія вже зіткнулася з кількома невдачами: аваріями під час випробувальних польотів і вибухом на стенді у червні, уламки від якого потрапили навіть на територію Мексики.

Starship має замінити Falcon 9 у виведенні на орбіту супутників Starlink і стати повністю багаторазовою системою. Її новий тепловий щит і вдосконалені кермуючі закрилки мають витримати надзвичайні навантаження при вході в атмосферу.

Попереду в SpaceX ще низка випробувань: безпечне повернення з космосу, відпрацювання запуску корисних вантажів на орбіту та технології дозаправки в космосі — критично важливої для місячної програми NASA.