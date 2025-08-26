Співачка Тейлор Свіфт заручилась з футболістом Тревісом Келсі

Американська співачка Тейлор Свіфт і гравець американського футболу з команди "Канзас Сіті Чіфс" Тревіс Келсі оголосили про своє заручення після 2 років стосунків.

Про це Тейлор Свіфт повідомила у Instagram.

"Ваша вчителька англійської мови та ваш учитель фізкультури одружуються", — написала Тейлор Свіфт.

Вона також показала каблучку від нью-йоркського ювеліра Кіндреда Любека.

Експерт з ювелірних виробів Нілеш Рахолія вважає, що, найімовірніше, каблучка Свіфт важить від 7 до 10 каратів та коштує близько мільйона доларів. Нілеш Рахолія повідомив Daily Mail, що каблучка створена у вінтажному стилі, але поєднує елементи мінімалізму, притаманному сучасності.

"Вибір жовтого золота відсилає до античних мотивів, надаючи каблучці романтичності та відчуття фамільної реліквії», — зазначив експерт.

14 серпня Тейлор Свіфт оголосила, що її 12-й студійний альбом The Life of a Showgirl вийде 3 жовтня. Це стало відомо під час подкасту New Heights, який веде її хлопець, зірка NFL Тревіс Келсі, а також його брат Джейсон Келсі, колишній футболіст.

Новий альбом складатиметься з 12 пісень. Свіфт зазначила, що кожна пісня опинилася в альбомі "з сотні причин", а також що ці композиції склалися "в ідеальний пазл". Виконавиця наголосила, що "інших пісень не буде".