Влада ПАР застерігає жінок щодо російських пропозицій роботи

Міністерство у справах жінок при президенті Південної Африки застерегло громадян від прийняття пропозицій про роботу в Росії, які рекламуються в соціальних мережах.

Про це повідомляє Bloomberg.

Попередження Міністерства у справах жінок, молоді та осіб з інвалідністю при президенті, опублікували у понеділок, 25 серпня, через три дні після того, як Bloomberg News повідомило, що російські компанії, в тому числі одна, яку звинувачують у тому, що вона обманом змушує молодих жінок працювати на заводі з виробництва військових дронів, націлилися на Південну Африку для найму робочої сили.

“Так звані можливості працевлаштування в Росії, що рекламуються в соціальних мережах, не підтримуються жодним втручанням уряду, — йдеться в заяві. — Ми закликаємо наших молодих людей бути пильними”.

Як повідомляє Bloomberg, підрозділ з найму російської спеціальної економічної зони “Алабуга”, розширює кампанію, розпочату у 2023 році, з найму жінок віком від 18 до 22 років з Африки, Латинської Америки та Південно-Східної Азії для вирішення проблеми нестачі робочої сили вдома. У трьох дослідницьких звітах таких груп, як Інститут науки та міжнародної безпеки, стверджується, що молоді жінки зрештою працюють на заводі з виробництва безпілотників, які регулярно атакують Україну.

Тим часом у російському посольстві відреагували, заявивши, що "посольство взяло до відома зростаючу стурбованість щодо програми Alabuga Start, викликану статтею Bloomberg".

"Посольство не має інформації, крім тієї, що поширюється деякими упередженими ЗМІ, про те, що іноземні громадяни піддаються примусовій праці, втягуються в якісь дії або іншим чином зазнають порушення своїх прав в ході програми", — йдеться у заяві диппредставництва РФ у Х.

У неділю, 24 серпня, глава відділу публічної дипломатії Міністерства закордонних справ Південної Африки Клейсон Моніела у своєму дописі в X застеріг від прийняття "неперевірених пропозицій про роботу за кордоном". Він не згадував безпосередньо Росію чи Алабугу.

Минулого тижня його міністерство заявило, що знає про програму "Алабуга" та "активно розслідує повідомлення про іноземні програми, які вербують південноафриканців під хибним приводом".

У понеділок вранці в інтерв'ю на радіостанції 702 Talk Radio Монієла заявив, що його міністерство допомогло повернути одну південноафриканську жінку до країни після того, як вона зв'язалася з посольством у Москві, "усвідомивши, що обіцяне не відповідає дійсності".

"Ми надзвичайно стурбовані, – сказав він. — Залучили впливових осіб для просування цих можливостей, які на папері виглядають дуже добре".