Викопні рештки "Люсі" вперше покажуть у Європі

Давні рештки "Люсі" — австралопітека афарського, який вважається одним із найдавніших предків людини, — вперше демонструватимуть у Європі. Експозиція відкрилася у Національному музеї Чехії в Празі.

Люсі, вік якої оцінюють у 3,18 мільйона років, була знайдена в Ефіопії у 1974 році. На той час це була найбільш повна знахідка, яка докорінно змінила уявлення про еволюцію людини.

Зараз "Люсі" представлена 52 фрагментами — зубами, частинами черепа, таза й стегнової кістки. Її рештки надані Національним музеєм Ефіопії в Аддис-Абебі та будуть доступні для огляду протягом 60 днів у рамках виставки "Походження людини та викопні рештки".

Поруч із нею експонуватиметься ще один унікальний зразок — «"Селам", скам’янілість дитинчати австралопітека, яке жило приблизно на 100 тисяч років раніше. Вперше "Селам" демонструють за межами Ефіопії.

"Люсі змінила напрямок дослідження походження людини завдяки своїй повноті та віку. Селам — це унікальна скам’янілість дитини, яка померла у віці двох років і семи місяців", — сказав директор Ефіопського управління спадщини Абебау Аялев Гелла.

Директор Національного музею Чехії Міхал Лукас наголосив, що ці експонати належать до "найцінніших і найдавніших палеоантропологічних знахідок у світі".

Люсі була заввишки близько 110 см і важила 29 кг. Вона ходила на двох ногах, але водночас мала сильні руки, що свідчить про звичку підійматися на дерева й, імовірно, ночувати там.

Назву "Люсі" вона отримала на честь пісні The Beatles "Lucy in the Sky with Diamonds", яку слухала команда дослідників після знахідки.

Скелет востаннє залишав Ефіопію у 2007–2013 роках, коли його демонстрували в музеях США. Вважається, що Люсі загинула у віці 11–13 років, імовірно після падіння з дерева.