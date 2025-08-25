Міністр оборони України Денис Шмигаль у понеділок, 25 серпня, зустрівся зі спецпредставником американського президента Кітом Келлогом, під час якої зокрема обговорили підготовку до підписання угоди між США та Україною щодо виробництва та продажу безпілотників.

Про це очільник МОУ повідомив в Telegram.

Шмигаль обговорив з Келлогом створення надійних безпекових гарантій для запобігання новій агресії проти України. Спільна робота над цими гарантіями триває у тісній співпраці з міжнародними партнерами.

Під час зустрічі начальник Генерального штабу ЗСУ генерал-лейтенант Андрій Гнатов та керівник Головного управління розвідки генерал-лейтенант Кирило Буданов надали американським партнерам детальний аналіз військових планів Росії та ситуації на фронті.

Шмигаль також заявив, що під час зустрічі з Келлогом обговорювалася підготовка до підписання президентами України і США угоди щодо виробництва та продажу безпілотників (Drone deal).

За його словами, під час зустрічі американській стороні були передані відповідні документи.

"Поінформував делегацію про наші оборонні пріоритети. Ключове – нарощування виробництва боєприпасів і дронів для зупинення наступу ворога. Спільні проєкти у цій сфері дозволяють ефективніше забезпечувати українських воїнів зброєю", – зазначив міністр.