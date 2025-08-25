Україна сподівається щомісяця отримувати від союзників щонайменше 1 мільярд доларів на придбання американської зброї для українських військових.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції в Києві з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере.

"Норвегія долучилася до програми PURL, яка дає змогу купувати зброю в США. Наша мета наповнити цю програму не менше ніж на мільярд доларів щомісячно. Я про це вже говорив", — сказав він.

За словами президента, він обговорив зі Стере, українське виробництво дронів і спільні можливості з партнерами.

Зеленський закликав Норвегію спрямувати на виробництво дронів кошти, які залишились на цей рік за програмою допомоги Україні.

"Чим більше буде наших дронів і для захисту наших позицій, і для далекобійних ударів, тим серйозніший буде примус Росії до миру", — сказав він.

Президент також зазначив, що Норвегія може сприяти гарантіям безпеки України в питаннях протиповітряної оборони та морської безпеки.

Напередодні стало відомо, що Норвегія виділить близько 7 мільярдів норвезьких крон на посилення протиповітряної оборони України. У співпраці з Німеччиною це дозволить надати дві системи Patriot і ракети, а також інші типи засобів протиповітряної оборони.