Костін, Мельник, Нечитайло: Зеленський призначив низку послів

Президент Володимир Зеленський призначив ексгенпрокурора Андрія Костіна послом України у Нідерландах. Крім того, президент призначив ще кількох послів.

Про це йдеться у відповідних указах на сайті президента.

Указом №212/2025 Зеленський призначив Андрія Костіна послом України в Королівстві Нідерланди. За сумісництво Костін стане і постійним представником України при Організації по забороні хімічної зброї.

Указом №217/2025 експосла у Малайзії та Філіппінах Олександра Нечитайла призначено послом України в Китаї.

Посол України в Аргентині та Уругваї Юрій Клименко за сумісництвом очолить дипломатичне представництво у Парагваї, йдеться в указі №216/2025.

Згідно з указом №215/2025 Андрій Мельник стане постійним представником України при Організації Обʼєднаних Націй. Окремим указом президент звільнив Мельника з посади посла України в Бразилії.

Указом №218/2025 Зеленський призначив Олексія Гавриша послом України в Королівстві Норвегія.

Президент звільнив Віктора Майка з посади посла України у Туркменістані і призначив його послом у Казахстані.

Зеленський також призначив Михайла Видойника послом України у Фінляндії. Очільником диппредставництва України у Лівані став Роман Горяйнов.

Крім того, президент звільнив Ольгу Діброву з посад посла України у Фінляндії та Ісландії за сумісництвом.

Хто такий Андрій Мельник

Андрій Мельник був заступником голови МЗС із березня 2014-го до січня 2015 року. З 19 грудня 2014 до 9 липня 2022 року він був послом України в Німеччині.

На посаді голови диппредставництва Мельник запам'ятався різкими висловлюваннями на адресу німецького керівництва. Зокрема, за даними Spiegel, він називав канцлера Олафа Шольца "ображеною ліверною ковбасою" через його небажання приїхати до України.

Він також звинувачував Німеччину в тому, що їй не вистачає культури гостинності, тому українські біженці виїжджають із країни.

Окрім того, Мельник в інтерв'ю німецькому журналісту сказав про роль українського політика Степана Бандери і зазначив, що "немає жодних доказів убивства бандерівцями сотні тисяч євреїв".

Крім того, посол відмовився відзначити 75-річчя звільнення Німеччини та Європи від нацизму спільно з представниками посольства Росії у Берліні.

Загалом Мельник вісім років очолював дипломатичне представництво України у ФРН, Зеленський звільнив його з посади в липні 2022 року. А 20 червня 2022 року на сайті президента було опубліковано указ про призначення Андрія Мельника послом України в Бразилії.

З 18 листопада 2022 року Мельник був заступником міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

А 20 червня 2023 року на сайті президента було опубліковано указ про призначення Андрія Мельника послом України в Бразилії.

Що відомо про Андрія Костіна

Костін обіймав посаду Генерального прокурора з 2022 року. Він подав у відставку 22 жовтня 2024 року. Це сталося на тлі розслідувань у зв’язку з поширенням інформації про те, що 50 прокурорів Хмельницької області незаконно отримали статус інвалідності.

Правоохоронці затримали очільницю Хмельницької МСЕК Тетяну Крупу, яку запідозрили в отриманні хабарів та в якої вдома знайшли понад 6 млн дол. готівкою. Згодом розслідувачі з'ясували, що значна частина прокурорів, якими на той час керував Костін, оформили інвалідності різного ступеня та отримували додаткові виплати від держави.