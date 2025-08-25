Перейти до основного змісту
Зеленський перепризначив Хмару начальником Центру спецоперацій "А" СБУ
СБУЗеленськийУКРАЇНАВторгнення Росії в УкраїнуПОДІЇПОЛІТИКА

Зеленський перепризначив Хмару начальником Центру спецоперацій "А" СБУ

Дмитро Михайлов
Розмір шрифту
Євгеній Хмара, СБУ
Євгеній Хмара під час інтерв'ю на полях форуму Defense Tech Era, травень 2025 року. Скриншот з відео

Президент Володимир Зеленський 25 серпня призначив генерал-майора Євгенія Хмару начальником Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України.

Відповідний указ глави держави №657/2025 опубліковано на сайті Офісу президента.

"Призначити Хмару Євгенія Леонідовича начальником Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України", – йдеться в документі.

Водночас указом №656/2025 президент звільнив Хмару з посади начальника Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів СБУ, яку він обіймав з квітня 2023 року.

Наприкінці липня Зеленський підписав закон №13353, який серед іншого збільшує чисельність співробітників СБУ. Це стосується як мирного, так і воєнного часу. Крім цього документ передбачав створення Центру спеціальних операцій "А" замість Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом. Таким чином глава держави своїм указом від 25 серпня перепризначив Хмару.

Центр спецоперацій "А" СБУ – один із ключових бойових підрозділів, який безпосередньо бере участь у бойових діях та проводить спецоперації у глибокому тилу противника.

Топ дня
Вибір редакції
Дізнайтесь більше
На початок