Зеленський перепризначив Хмару начальником Центру спецоперацій "А" СБУ

Президент Володимир Зеленський 25 серпня призначив генерал-майора Євгенія Хмару начальником Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України.

Відповідний указ глави держави №657/2025 опубліковано на сайті Офісу президента.

"Призначити Хмару Євгенія Леонідовича начальником Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України", – йдеться в документі.

Водночас указом №656/2025 президент звільнив Хмару з посади начальника Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів СБУ, яку він обіймав з квітня 2023 року.

Наприкінці липня Зеленський підписав закон №13353, який серед іншого збільшує чисельність співробітників СБУ. Це стосується як мирного, так і воєнного часу. Крім цього документ передбачав створення Центру спеціальних операцій "А" замість Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом. Таким чином глава держави своїм указом від 25 серпня перепризначив Хмару.

Центр спецоперацій "А" СБУ – один із ключових бойових підрозділів, який безпосередньо бере участь у бойових діях та проводить спецоперації у глибокому тилу противника.