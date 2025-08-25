Дощі та вітер: якою буде погода в Україні 26 серпня

У вівторок, 26 серпня, у кількох регіонах України дощитиме. Також буде доволі прохолодно та вітряно.

Про це у Telegram повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, дощі передбачається на півночі, північному заході, а також місцями на Полтавщині, Черкащині та Кропивницькому. На решті території України — без опадів.

Вдень температура повітря на півночі очікується на рівні +14 — +18 градусів, на півдні +23 — +27, на решті території України +18 — +22 градуси.

Вночі стовпчики термометрів у більшості регіонів показуватимуть +7 — +12 градусів, на півдні до +14, а у Карпатах — +4 — +8 градусів.

У Києві 26 серпня, за прогнозом Діденко, протягом дня очікується +16 градусів. Також буде дощ та рвучкий вітер.