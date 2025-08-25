У Польщі зазнав трощі легкий літак: є загиблі

У Польщі у селі Кшицько-Велике поблизу житлових будинків 25 серпня зазнав трощі легкий літак. Двоє людей, що були на борту — загинули.

Про це повідомляє польський телеканал TVP Info із посиланням на місцевих правоохоронців.

За попередніми даними, літак розбився на приватній території та спалахнув.

За словами речниці головного управління муніципальної поліції у Лешно Моніки Жимелки, після падіння літак загорівся.

"Після гасіння пожежі пожежники виявили обгорілі тіла двох людей. Наразі встановлюються їхні особи та всі інші обставини аварії", – сказала вона журналістам.

У соцмережі Х також з'явились кадри падіння літака.

На місці трощі працювали кілька підрозділів державної та добровільної пожежної служби. Наразі поліція та прокуратура розслідують причини аварії.

3 серпня ввечері в Польщі неподалік міста Радом розбився цивільний гелікоптер, двоє людей опинились у лікарні.