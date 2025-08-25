Колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний відмовився контактувати із віцепрезидентом США Джей Ді Венсом, який зателефонував йому після суперечки Володимира Зеленського та Дональда Трампа у Білому домі 28 лютого.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на неназваних співрозмовників, обізнаних у цьому питанні.

За словами джерел, Венс дзвонив Залужному на початку березня, через три дні після сварки в Білому домі, "обмірковуючи альтернативу проблемному Зеленському".

Команда Венса "спробувала різні дипломатичні та інші канали", щоб зв'язатися із Залужним, повідомив один із трьох співрозмовників. Залужний, після консультації з головою ОПУ, відмовився відповідати на дзвінок.

У матеріалі йдеться, що саме віцепрезидент США зіграв ключову роль у провокуванні конфронтації між Трампом і Зеленським в Овальному кабінеті в лютому, сидячи на сусідньому дивані.

Коли Зеленський після суперечки в Овальному кабінеті прилетів до Лондона на розмову з прем’єр-міністром Британії Кіром Стармером, Залужний зустрів його в аеропорту та опублікував у своїх соцмережах фото, на якому вони тиснуть один одному руки.

Одне із джерел видання, наближене до Залужного, розповіло, що це був "демонстративний вияв єдності", оскільки він розумів, що підтримка команди Дональда Трампа проти власного президента — не найкращий варіант.

"Багато його прихильників не розуміли, чому він це зробив. Але це була його принципова позиція: Україна зазнала приниження, і ми маємо бути єдиними", — пояснив співрозмовник видання.

Видання зазначає, що епізод з консультаціями з ОПУ щодо дзвінка Венса продемонстрував політичну напругу, якої Залужний зазнає відтоді, як Зеленський у лютому 2024 року зняв його з посади головнокомандувача армії й відправив до Лондона.

З одного боку, звиклий працювати в межах суворої військової ієрархії, Залужний залишається вірним уряду, якому служить. З другого боку, багато хто – як в Україні, так і за кордоном – бачать у ньому майбутнього президента України та підштовхують його до початку політичної кампанії, йдеться в матеріалі.

Як пише The Guardian, в Україні не заплановано жодних виборів, а Залужний ніколи публічно не заявляв про жодні політичні амбіції та відхиляє майже всі запити на інтерв'ю. Однак до посольства України в Лондоні, постійно приїжджають "політичні паломники", щоб запропонувати йому послуги, висловити підтримку або спробувати вгадати, чи планує Залужний балотуватися на виборах.

Серед цих відвідувачів були українські депутати, громадські активісти, представники заможних бізнесменів і навіть опальний колишній радник Трампа Пол Манафорт, який відвідав Залужного, щоб запропонувати свої послуги як політичного консультанта в будь-якій майбутній виборчій кампанії. Залужний відмовився від пропозиції Манафорта.

Ще одним частим гостем був Андрій Єрмак. За словами обізнаного джерела, на зустрічі минулого листопада Єрмак запропонував Залужному офіційно долучитися до політичної команди президента, щоб представити єдиний фронт перед майбутніми виборами.

Залужний відмовився, але також пообіцяв бути вірним, до певної міри. Він пообіцяв Єрмаку, що не критикуватиме Зеленського публічно, поки триває війна, сказало джерело, а також запевнив, що не влаштує президентській адміністрації жодних неприємних несподіванок.

"Якщо я вирішу, що хочу піти в політику, ви спочатку почуєте це від мене, приватно", – сказав Залужний Єрмаку.

Зустріч Зеленського і Трампа 28 лютого

Зеленський 28 лютого прибув до Білого дому у Вашингтоні та зустрівся з Трампом. Сторони мали підписати міжурядову угоду про корисні копалини.

Раніше українська і американська сторони повідомили, що документ вже погоджений. Ця угода — рамкова. У ній ідеться про створення спільного фонду, яким керуватимуть Україна та США. Україна мала вносити 50% доходів з видобутку природних ресурсів, які мали реінвестувати в українську економіку.

Під час зустрічі президентів України та США між ними сталася суперечка. Трамп, серед іншого, заявив, що або Київ підписує угоду з Вашингтоном про рідкісноземельні копалини, або "ви будете воювати самі". Після завершення зустрічі в присутності преси Зеленський достроково залишив Білій дім. Президент США у соцмережі Truth Social опублікував пост, де заявив, що глава України може повернутися, коли буде "готовий до миру".

Як повідомили ЗМІ, Київ та Вашингтон не підписали угоду про корисні копалини. Після зустрічі з Трампом Зеленський заявив, що Україні потрібен справедливий і міцний мир.