Трамп заявив, що телеканали ABC і NBC повинні втратити ліцензії

Президент США Дональд Трамп назвав упередженими щодо республіканців та консерваторів телеканали ABC і NBC та закликав позбавити їх ліцензії.

Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social.

“Чому ABC і NBC FAKE NEWS, дві найгірші і найбільш упереджені телекомпанії у світі, не платять мільйони доларів на рік за ліцензійні збори?” — написав Трамп.

Він додав, що вони “повинні втратити свої ліцензії за несправедливе висвітлення республіканців та/або консерваторів, але як мінімум вони повинні платити великі гроші за привілей користуватися найціннішими ефірними хвилями в будь-якому місці і в будь-який час”.

“Нечесна “журналістика” не повинна винагороджуватися, її слід припинити!!!” — заявив Трамп.

Трамп заявив, що, “незважаючи на дуже високу популярність і, на думку багатьох, одні з найкращих 8 місяців в історії президентства”, ABC та NBC дають про нього 97% негативних новин.

Він наголосив, що вони є “просто підрозділом Демократичної партії”. За його словами, “на думку багатьох, FCC повинна позбавити їх ліцензій.

“Я повністю підтримую це, тому що вони настільки упереджені та неправдиві, що становлять реальну загрозу для нашої демократії!!!” — написав президент США.