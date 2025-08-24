РФ довелося визнати, що Україна збереже територіальну цілісність — Венс

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що росіяни вже не прагнуть встановити у Києві "маріонетковий режим" і що Україна після війни збереже територіальну цілісність.

Про це він заявив в інтерв'ю NBC Meet the Press.

Венс заявив, що росіяни вперше з початку повномасштабної війни проти України пішли на серйозні поступки.

"Я думаю, що росіяни вперше за 3,5 роки цього конфлікту пішли на значні поступки президенту Трампу. Вони дійсно виявили готовність бути гнучкими щодо деяких своїх основних вимог. Вони говорили про те, що необхідно для закінчення війни", — сказав віцепрезидент США.

За його словами, повної згоди ще нема, інакше війна була б закінчена, але США "сумлінно беруть участь" у цьому дипломатичному процесі і намагаються домовитися з росіянами та українцями, "наскільки це можливо".

"Я не казав, що вони поступилися у всьому, але те, на що вони погодилися – це визнання того, що Україна матиме територіальну цілісність після війни, вони визнали, що не зможуть встановити маріонетковий режим у Києві. Це було головною вимогою на початку, і, що важливо, вони визнали, що буде гарантована певна безпека", – зазначив Венс.

Він не погодився із висновком журналістки про те, що Росія вчергове дурить президента Трампа та сказав, що саме українці вирішуватимуть, якими будуть територіальні межі їхньої країни.

Відповідаючи на питання про те, наскільки Росія має бути залученою до питання гарантій безпеки для України, віцепрезидент США сказав, що "є певні розбіжності в поглядах", і говорити про гарантії до завершення війни зарано.

"По-перше, ми не говоримо про гарантії безпеки, доки війна не завершиться. І, звичайно, росіяни будуть частиною розмови про завершення цієї війни. Тож, звичайно, вони матимуть у цьому певну зацікавленість", — підсумував Венс.

Водночас він визнав, що Росія не хоче перемир'я.

"Якщо подивитися на поведінку росіян, то вони не хочуть припинення вогню. І цьому є складні причини. Ми, звичайно, наполягали на припиненні вогню, але, знову ж таки, ми не контролюємо дії Росії, інакше війна закінчилася б сім місяців тому", — сказав Венс.