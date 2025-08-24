У понеділок, 25 серпня, в Україні переважно без опадів, однак найближчої ночі дощі пройдуть на Полтавщині, Харківщині, подекуди на Дніпропетровщині та Черкащині.

Про це у своєму прогнозі синоптикиня Наталка Діденко.

Температура повітря очікується +18+22 градуси, на півдні стовпчики термометрів піднімуться максимум до +24 градусів. Вітер західний і північно-західний, поривчастий.

"Потихеньку здалеку чути парфуми осені — нічне повітря свіжіше й свіжіше, на високогір'ї Карпат навіть вже є невеликі "мінуси". Температура повітря найближчої ночі буде низькою, холодно, +7+11 градусів, в Карпатах місцями +3+7 градусів, на півдні України +8+13 градусів", — зазначає Діденко.

У Києві на День Незалежності в другій половині дня можливий дощ, тоді як 25 серпня прогнозують суху погоду з температурою +18+20 градусів.

"А на наступному тижні до нас ще завітає справжня літня спека", — написала Діденко.