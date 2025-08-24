У РФ повідомляють про пожежу на Курській АЕС

У Росії повідомляють про локальне загоряння на Курській АЕС внаслідок “детонації безпілотника, що атакував Курську АЕС”.

Про це повідомляє “Росенергоатом”.

“При падінні апарат здетонував, в результаті було пошкоджено трансформатор власних потреб. Локальне загоряння погашено пожежними розрахунками. В результаті чого блок N3 був розвантажений на 50%. Постраждалих немає”, — йдеться в повідомленні.

На даний момент на Курській АЕС в роботі 3-й енергоблок; 4-й енергоблок в плановому ремонті. 1-й і 2-й енергоблоки в режимі роботи без генерації.

У “Росенергоатомі” заявили, що радіаційний фон на промисловому майданчику Курської АЕС і прилеглій території не змінювався і відповідає природним значенням.

У МАГАТЕ заявили, що "обізнані про повідомлення ЗМІ про те, що трансформатор на Курській АЕС у Росії загорівся внаслідок військових дій".

"Хоча МАГАТЕ не має незалежного підтвердження цих повідомлень, генеральний директор Рафаель Гроссі наголошує, що "кожен ядерний об'єкт повинен бути захищений у будь-який час", — йдеться у повідомленні агентства.