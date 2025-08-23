У Москві помер пропагандист Вишинський

У Москві помер російський підсанкційний пропагандист Кирило Вишинський. Йому було 58 років.

Про це повідомили російські "РИА Новости".

Зазначається, що він помер внаслідок "тяжкої та тривалої хвороби".

За даними руху "Чесно", Вишинський родом із Дніпра. З 2014 року він очолював інформаційне агентство "РИА Новости Украина".Тоді ж був нагороджений владою РФ державною відзнакою "За повернення Криму" та орденом "За заслуги перед вітчизною", а згодом отримав російський паспорт.

У 2018 році СБУ повідомила Вишинському про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та у державній зраді.

У 2019 році його передали російській стороні у межах обміну "35 на 35". Після цього він був призначений виконавчим директором російського міжнародного інформаційного агентства "Россия сегодня".

У 2022 році Вишинський підтримав повномасштабне вторгнення РФ в Україну, заявивши, що метою цього є "демілітаризація та денацифікація", оскільки українці "втратили здатність раціонально мислити".

У 2023 році проти Вишинського було застосовано санкції РНБО. Того ж року пропагандист виступив на засіданні Ради безпеки ООН, на якому звинуватив Україну в "русофобії" та "утисках прав російськомовних громадян".