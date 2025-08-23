На фронті протягом минулої доби відбулось 143 бойових зіткнення. Найскладніша ситуація на Покровському напрямку. За добу на війні в Україні армія РФ втратила 840 військових. Загалом за даними Генштабу, від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 1075160 солдатів.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 23 серпня.

"За уточненою інформацією, вчора противник завдав 1 ракетного та 95 авіаційних ударів, застосував одну ракету та скинув 174 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 5197 обстрілів, зокрема 73 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5417 дронів-камікадзе", — йдеться у повідомленні.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 4 райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 3 артилерійські засоби, пункт управління та один інший важливий об’єкт російського війська.

Яка ситуація на фронті

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ЗСУ відбили 7 атак армії РФ. Також росіяни завдали 14 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 28 керованих авіабомб, та здійснили 240 обстрілів, 2 із яких – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському противник 8 разів намагався прорвати оборонні рубежі Сил оборони в районі населених пунктів Вовчанськ, Амбарне та у бік Колодязного.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося 8 атак окупантів. ЗСУ відбивали штурмові дії противника у районах Кіндрашівки, Мирного, Степової Новоселівка та Загризового.

На Лиманському напрямку росіяни атакували 25 разів. Намагались вклинитися в оборону ЗСУ у районах населених пунктів Греківка, Зелена Долина, Колодязі, Торське та у бік Ямполя і Серебрянки.

На Сіверському напрямку російське військо здійснило 4 спроби просування вперед у районах Григорівки, Виїмки та Переїзного.

На Краматорському напрямку відбулось 5 боєзіткнень поблизу Білої Гори та у бік Ступочок.

На Торецькому напрямку окупанти 9 разів атакували в районах Щербинівки, Торецька, Полтавки та у бік Степанівки.

На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 38 штурмових дій армії РФ у районах населених пунктів Никанорівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Родинське, Білицьке, Сухий Яр, Чунишине, Звірове, Удачне, Молодецьке, Муравка та Дачне.

На Новопавлівському напрямку противник протягом минулої доби здійснив 19 атак поблизу населених пунктів Зелений Гай, Товсте, Шевченко, Воскресенка, Ольгівське, Запорізьке та Темирівка.

На Оріхівському напрямку в районі Кам’янського окупанти 1 раз намагались просунутись вперед.

На Придніпровському напрямку російське військо 4 рази марно намагалось атакувати позиції ЗСУ

На Гуляйпільському напрямку бойових зіткнень не зафіксовано.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань армії РФ не виявлено.

Загалом минулої доби втрати російського війська склали 840 солдатів. Також українські Сили оборони знешкодили 5 танків, 4 бойові броньовані машини, 23 артилерійські системи, 148 безпілотних літальних апаратів та 86 одиниць автомобільної техніки окупантів.