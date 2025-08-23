У ніч на 23 серпня сили ППО знешкодили 36 російських дронів — Повітряні сили

У ніч на 23 серпня Росія запустила по Україні 49 ударних безпілотників типу "Shahed" та дрони-імітатори різних типів. В результаті протиповітряного бою українська ППО знешкодила 36 БПЛА.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Там розповіли, що цей черговий повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"За попередніми даними, станом на 08:30 ранку протиповітряною обороною збито/подавлено 36 ворожих БПЛА типу "Shahed" і дронів-імітаторів різних типів на півночі, сході та в центрі країни", — йдеться у повідомленні.

У ПС додали, що внаслідок російської атаки зафіксовано влучання 13 дронів у 7 локаціях на Донеччині, Дніпропетровщині та Сумщині.