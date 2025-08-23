Перейти до основного змісту
У ніч на 23 серпня сили ППО знешкодили 36 російських дронів — Повітряні сили
ОбстрілиДронПовітряні силиУКРАЇНАВторгнення Росії в УкраїнуВІЙНАПОДІЇ

У ніч на 23 серпня сили ППО знешкодили 36 російських дронів — Повітряні сили

Дмитро Михайлов
Розмір шрифту
ППО, ЗСУ
Пікап з кулеметом стоїть на сільськогосподарському полі під час нічного бойового чергування української мобільної групи ППО в невідомому місці в Україні, 15 серпня 2025 року. Getty Images/Maksym Kishka/Global Images Ukraine

У ніч на 23 серпня Росія запустила по Україні 49 ударних безпілотників типу "Shahed" та дрони-імітатори різних типів. В результаті протиповітряного бою українська ППО знешкодила 36 БПЛА.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Там розповіли, що цей черговий повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"За попередніми даними, станом на 08:30 ранку протиповітряною обороною збито/подавлено 36 ворожих БПЛА типу "Shahed" і дронів-імітаторів різних типів на півночі, сході та в центрі країни", — йдеться у повідомленні.

У ПС додали, що внаслідок російської атаки зафіксовано влучання 13 дронів у 7 локаціях на Донеччині, Дніпропетровщині та Сумщині.

Топ дня
Вибір редакції
Дізнайтесь більше
На початок