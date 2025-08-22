Тюрма за незаконний перетин кордону: Кабмін подав до Ради законопроєкт

Кабінет міністрів подав до Верховної Ради законопроєкт №13673, який посилює відповідальність за незаконний перетин державного кордону під час воєнного стану.

Про це свідчить картка законопроєкту на сайті парламенту.

Документ передбачає кримінальне покарання для тих, хто намагається втекти від мобілізації, а також визначає умови звільнення від відповідальності.

У пояснювальній записці ініціатори законопроєкту зазначають, що в Україні стрімко зросла кількість випадків незаконного перетину кордону. З лютого 2022 року до березня 2025 року прикордонники затримали майже 43 тисяч військовозобов’язаних чоловіків (призовників, резервістів) вікової категорії 18–60 років, більшість з яких намагалися перетнути кордон поза офіційними пунктами пропуску.

Згідно з документом, перетин або спроба перетину державного кордону України в умовах воєнного чи надзвичайного стану в будь-який спосіб поза пунктами пропуску, або в пунктах пропуску без відповідних документів, або з використанням підробленого документа чи такого, що містить неправдиві відомості про особу, чи без дозволу відповідних органів влади — карається штрафом від 7 тисяч до 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 51 тис. до 170 тис. грн) або позбавленням волі на строк до трьох років.

Окремо передбачена відповідальність за умисне пошкодження прикордонної інфраструктури. За такі дії може загрожувати обмеження волі чи ув’язнення до 3 років.

Зараз за незаконний перетин кордону передбачена лише адміністративна відповідальність та штрафи.

Також запроваджується нова норма: порушення призовниками, військовозобов’язаними чи резервістами строків перебування за кордоном у період воєнного стану каратиметься штрафом від 3,4 тис. грн до 5,1 тис. грн або ув’язненням на 3-5 років.

Водночас громадяни, які повернуться в Україну протягом трьох місяців і добровільно заявлять про правопорушення до моменту вручення підозри, можуть бути звільнені від відповідальності.

Законопроєкт також посилює відповідальність для організаторів незаконних переправ через кордон.