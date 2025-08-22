СБУ оприлюднила нові докази у справі посадовця НАБУ Магамедрасулова

Служба безпеки України опублікувала нові матеріали, які підтверджують, що під час повномасштабної війни один із керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ разом із батьком організовував незаконну торгівлю з РФ.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Джерела Суспільного у правоохоронних органах повідомили, що йдеться про високопосадовця НАБУ Руслана Магамедрасулова та його батька Сентября.

Як повідомили в СБУ, у нових матеріалах йдеться про продаж технічних конопель, які вирощували в Житомирській області та планували продавати в Росію (Дагестан).

Раніше Служба публікувала аудіозапис розмови посадовця НАБУ, під час якої він обговорює умови продажу та навіть обіцяє надіслати потенційному покупцеві комерційну пропозицію. Висновки державної судової семантико-текстуальної експертизи підтверджують, що на записі співрозмовники говорять саме про торгівлю з республікою РФ Дагестан.

У межах досудового розслідування слідчі СБУ також зафіксували листування батька посадовця НАБУ з представником однієї з агрокомпаній Дагестану щодо продажу технічних конопель. Відповідну інформацію виявлено в телефоні підозрюваного.

Зокрема, у цій комунікації представник російської компанії повідомляє, що отримав комерційну пропозицію та просить якнайшвидше надіслати актуальні сертифікати якості на продукцію. Він пояснює, що документи потрібні терміново, оскільки закінчується дія державної програми РФ з відшкодування витрат на вирощування технічних конопель. Також він називає ім’я особи, яка надсилала йому комерційну пропозицію, – воно збігається з іменем високопосадовця НАБУ.

Під час аналізу вмісту телефонів правоохоронці отримали докази того, що організацією незаконного бізнесу займався саме співробітник НАБУ, а його батько здебільшого виконував його вказівки та здійснював функції контролю за сільськогосподарськими процесами на місці.

Серед іншого, за матеріалами справи, співробітник Бюро не тільки знаходив контакти для торгівлі з РФ, а й підшуковував інвесторів для бізнесу. Відповідне телефонне листування виявлене у самого високопосадовця НАБУ.

Слідство також встановило, що батько правоохоронця перебував на постійному зв’язку з громадянами РФ, мешканцями Дагестану, а у 2023 році, попри повномасштабну війну, особисто відвідав Росію.

За даними СБУ, батько високопосадовця НАБУ вів листування з народним депутатом-втікачем від забороненої партії ОПЗЖ Федором Христенком, який, за даними слідства, пов’язаний зі спецслужбами РФ та має значний вплив на діяльність НАБУ.

"В одному з епізодів переписки вони домовлялися про зустріч на території ЄС. Про контакти співробітника антикорупційного Бюро з Христенком свідчить і листування народного депутата-втікача з батьком посадовця Бюро. Зокрема, Христенко писав про те, що не може додзвонитися до його сина (для конспірації він вказав лише першу букву імені) і просив посприяти налагодженню контакту", — йдеться у повідомленні.

Крім того, СБУ задокументувала факти, які підтверджують, що батько посадовця НАБУ підтримував зв’язки з представниками окупаційних адміністрацій на ТОТ України. Зокрема, із російським чиновником у Горлівці він обговорював питання оновлення реєстрації своєї зброї за законами "ДНР".

СБУ повідомила високопосадовцю НАБУ та його батьку про підозру за ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Вони перебувають під вартою.

Зазначимо, що у своєму нещодавньому інтерв’ю Руслан Магамедрасулов особисто не підтвердив, що він займався справою Тимура Міндіча. Цю ж інформацію ще раніше спростував керівник НАБУ Семен Кривонос.

21 липня працівники СБУ одночасно провели понад 80 обшуків у представників НАБУ в рамках різних кримінальних проваджень. Двом працівникам повідомили про підозру в злочинах проти національної безпеки, ще трьом — в дорожньо-транспортних пригодах, які призвели до травмувань.

Директор НАБУ Семен Кривонос звернувся до СБУ із проханням оприлюднити матеріали слідства у справі про держзраду фахівцями бюро. Керівник САП Олександр Клименко також заявив, що ​​СБУ має відкрито опублікувати матеріали обвинувачення проти двох детективів НАБУ. У СБУ заявили, що весь масив доказової бази буде надано виключно суду.

У чому звинувачують Руслана Магамедрасулова

Служба безпеки України звинуватила співробітника НАБУ Руслана Магамедрасулова та його батька Сентябра у нібито продажу технічних конопель представникам сектору економіки Росії.

СБУ стверджує, що Магамедрасулов нібито виступав як посередник продажу до Республіки Дагестан (РФ) партій технічних конопель. Їх незаконне вирощування, за даними правоохоронців, організував його батько.

Руслана Магамедрасулова заарештували 21 липня. 22 липня суд у Києві відправив його під варту до 16 вересня без права на заставу. Адвокати планують оскаржувати рішення суду.

СБУ також оголосили про підозру нардепу Федору Христенку у державній зраді. СБУ стверджує, що Христенко був агентом російських спецслужб та нібито відповідав за посилення впливу на НАБУ. За даними Служби безпеки, Христенко перебував в "тісних" стосунках із частиною керівників НАБУ. Серед них називають й затриманого Руслана Магамедрасулова. Нардеп утік з України після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Що відомо про позбавлення і відновлення незалежності НАБУ і САП

22 липня Верховна рада проголосувала за законопроєкт, окремі пункти якого позбавляють незалежності антикорупційних органів НАБУ та САП.

Голосування за законопроєкт відбулось наступного дня після масштабних обшуків СБУ у детективів НАБУ. 22 липня пізно ввечері президент України Зеленський підписав закон. У той же день в містах України люди вийшли на протести.

На тлі критики і протестів у низці міст України президент Зеленський вніс власний законопроєкт, який повертає повноваження НАБУ та САП повною мірою. У ньому зазначається, що генпрокурор та його заступники не мають права давати вказівки прокурорам САП. У НАБУ та САП підтримали президентський законопроєкт.

Верховна рада 31 липня 2025 року підтримала законопроєкт Зеленського №13533 про повернення незалежності НАБУ і САП, а Зеленський підписав документ.