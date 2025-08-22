Директорка національної розвідки США Тулсі Габбард видала директиву, що забороняє ділитися розвідданими про переговори між Україною та Росією навіть із найближчими союзниками.

Про це повідомляє CBS News із посиланням на посадовців американських розвідслужб.

Директива, датована 20 липня та підписана Габбард, забороняє передачу будь-яких даних щодо переговорів партнерам з альянсу Five Eyes — "П'ять очей", розвідувальний альянс, створений після Другої світової війни, до якого входять США, Велика Британія, Канада, Австралія та Нова Зеландія.

За словами джерел, директива класифікує всю інформацію та аналітику, щодо переговорів, як NOFORN — "без поширення іноземцям". Це означає, що її не можна поширювати ані іншим державам, ані іноземним громадянам. Єдиним винятком залишилися дані, які вже були публічно оприлюднені.

Директива також обмежила поширення матеріалів лише в межах відомств, які їх створили чи надали. Водночас наказ не забороняє обмін дипломатичною інформацією, отриманою іншими каналами, а також військовими розвідданими, які не стосуються переговорного процесу, наприклад, подробицями, якими США діляться з українськими військовими для підтримки оборонних дій".

"Цінність партнерства "П’яти очей" полягає в тому, що під час ухвалення політичних рішень ми взаємодоповнюємо розвіддані одне одного, а отже, краще розуміємо плани, наміри та можливості наших противників. Суть у тому, що ми з іншими чотирма країнами сидимо по один бік столу, тоді як на іншому боці перебуває спільний противник", – пояснив ексспівробітник ЦРУ та Міністерства внутрішньої безпеки США Стівен Кеш.

За його словами, для союзників важливо мати "спільну розвідувальну картину", щоб політики та перемовники "могли координувати свої позиції та досягти найкращої угоди чи вести війну".

На думку експертів, відмова від обміну розвідданими може підірвати довіру між союзниками й змусити партнерів створювати альтернативні канали співпраці без участі США.

Водночас інші колишні офіцери вважають крок Габбард звичним для розвідспільноти, зазначаючи, що і США, і союзники регулярно утримуються від обміну частиною даних, які стосуються їхніх національних інтересів.

Альянс Five Eyes був створений після Другої світової війни як інструмент протидії СРСР та згодом перетворився на одну з найтісніших розвідувальних мереж у світі. Тепер експерти застерігають, що директива може похитнути цю співпрацю, особливо у питаннях, що стосуються війни Росії проти України.

Директор Національної розвідки формально є головою розвідувальної спільноти США, до якої входять 18 відомств, у тому числі ЦРУ, ФБР та підпорядковані Міністерству оборони розвідуправління.