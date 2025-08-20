Румунія, НАТО і фіктивні акаунти: інтернетом шириться фейковий контент Euronews

В інтернеті поширюють підроблені відео у стилі сюжетів телеканалу Euronews, де високопосадовці Румунії нібито закликають вийти з НАТО та приєднатися до Росії.

Про це повідомляє Euronews.

Так, новинний сегмент, який транслювали в лютому в програмі Euronews “Доброго ранку, Румуніє” нещодавно з’явився в проросійських акаунтах у соціальних мережах та Telegram-каналах. Фальшиві ролики містять змонтовані та вирвані з контексту заяви голови президентської канцелярії Крістіана Дяконеску, щоб створити враження, що він нібито підтримує ідею виходу Румунії з НАТО та приєднання до Росії.

“Румунія має приєднатися до Росії. Нам не потрібне НАТО”, – йдеться в підписі, накладеному на відео.

Акаунти, які репостнули кліп, обрізали його та вставили румунські й російські прапори, а також комуністичний символ — серп і молот, щоб ще більше просувати прокремлівський наратив.

Насправді ж Дяконеску говорив про спроби Росії повернути НАТО до кордонів 1997 року та встановити контроль над Східною Європою.

Міністерство закордонних справ Румунії спростувало цей фейк, заявивши про типовий прийом кремлівської пропаганди.

Як заявили в Центрі протидії дезінформації, це частина більш масштабної пропагандистської кампанії. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Кремль активізував особливий вид пропаганди, що полягає у зміні та підробці новинних повідомлень провідних медіа. ЦПД неодноразово фіксував подібні випадки.

“Ця історія вкотре підтверджує, що дезінформація є ключовим елементом гібридної війни РФ. Кремль цілеспрямовано підриває довіру до урядів та міжнародних організацій, використовуючи фейки для розколу суспільства і дискредитації НАТО та ЄС”, — йдеться в коментарі ЦПД.