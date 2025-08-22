На фронті протягом минулої доби зафіксовано 157 бойових зіткнень. Найгарячіше було на Покровському, Новопавлівському та Лиманському напрямках. За минулу добу армія РФ втратила на війні в Україні 790 військових.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

За уточненою інформацією, вчора війська РФ завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетні удари 44 ракетами та 75 авіаційних ударів, скинули 125 керованих авіаційних бомб, залучили 5 875 дронів-камікадзе. Також здійснили 5 709 артилерійських обстрілів, зокрема 98 – із реактивних систем залпового вогню.

Росіяни завдавали авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Стара Гута Сумської області; Оріхів, Новоукраїнка, Червона Криниця Запорізької області; Придніпровське Херсонської області.

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили дев’ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, два засоби ракетних військ і артилерії, шість пунктів управління, два склади пально-мастильних матеріалів російських військ.

Загалом, з початку повномасштабного вторгнення РФ втратила 1 073 530 військових. Минулої доби втрати росіян становили 790 осіб. Також українські воїни знешкодили чотири танки, три бойові броньовані машини, 46 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, 318 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 33 ракети, 110 одиниць автомобільної техніки окупантів.

Ситуація на напрямках

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках минулої доби українські воїни відбили чотири атаки. Також росіяни завдали дев’ять авіаційних ударів, застосувавши при цьому 17 керованих авіаційних бомб, та здійснили 252 обстріли, шість із яких – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку війська РФ 10 разів намагався просунутися поблизу населених пунктів Синельникове, Вовчанськ, Хатнє, Амбарне, Западне та в напрямку Колодязного.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося п’ять атак росіян. Сили оборони відбивали штурмові дії в районах Голубівки та Куп’янська.

На Лиманському напрямку сталося 24 бойові зіткнення. Росіяни намагалися просунутися вперед поблизу населених пунктів Карпівка, Зелена Долина, Колодязі, Діброва, Зарічне, Торське та в бік Ямполя.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили п’ять атак у районах Серебрянки, Виїмки, Григорівки, Сіверська та Федорівки.

На Краматорському напрямку окупанти здійснили шість атак, у районі Білої Гори та у бік Предтечиного.

Минулої доби на Торецькому напрямку війська РФ шість разів атакували українські підрозділи у районах Олександро-Калинового, Плещіївки, Софіївки, Полтавки та Торецька.

На Покровському напрямку протягом минулої доби ЗСУ зупинили 43 штурмові дії поблизу населених пунктів Никанорівка, Новоекономічне, Миколаївка, Родинське, Сухецьке, Горіхове, Миролюбівка, Червоний Лиман, Промінь, Покровськ, Звірове, Новопавлівка, Муравка, Новоукраїнка, Затишок, Котлине, Удачне, Лисівка, Дачне.

На Новопавлівському напрямку українські війська відбили 35 атак росіян у районах населених пунктів Воскресенка, Запорізьке, Темирівка, Зелене Поле, Толстой, Лісне, Ольгівське та у напрямку населених пунктів Комишуваха, Філія.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках росіяни не наступали.

На Придніпровському напрямку російські підрозділи двічі намагалися просунутися уперед – успіху не мали.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань армії РФ не виявлено.