Перейти до основного змісту
У Китаї обірвався канат на мосту: семеро загиблих і дев’ятеро зникли безвісти
КИТАЙПОДІЇСВІТ

У Китаї обірвався канат на мосту: семеро загиблих і дев’ятеро зникли безвісти

Ольга Кацімон
Розмір шрифту

Сім людей загинули та ще дев’ятеро вважаються зниклими безвісти внаслідок обриву каната на мосту, що будується в провінції Цінхай на північному заході Китаю.

Як повідомляє China Press інцидент стався близько 3-ї години ранку у п’ятницю.

У момент аварії на будівельному майданчику перебували 15 робітників і керівник проєкту.

Міст споруджується на лінії залізниці Сичуань–Цінхай і має стати найбільшим у світі двоколійним арковим залізничним мостом із суцільною сталевою ґратчастою конструкцією. Це також перший у Китаї залізничний сталевий арковий міст, що перетинає річку Хуанхе — другу за довжиною в країні.

На місці триває масштабна рятувальна операція.

Топ дня
Вибір редакції
Дізнайтесь більше
На початок