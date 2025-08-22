У Китаї обірвався канат на мосту: семеро загиблих і дев’ятеро зникли безвісти

Сім людей загинули та ще дев’ятеро вважаються зниклими безвісти внаслідок обриву каната на мосту, що будується в провінції Цінхай на північному заході Китаю.
Як повідомляє China Press інцидент стався близько 3-ї години ранку у п’ятницю.
У момент аварії на будівельному майданчику перебували 15 робітників і керівник проєкту.
Міст споруджується на лінії залізниці Сичуань–Цінхай і має стати найбільшим у світі двоколійним арковим залізничним мостом із суцільною сталевою ґратчастою конструкцією. Це також перший у Китаї залізничний сталевий арковий міст, що перетинає річку Хуанхе — другу за довжиною в країні.
На місці триває масштабна рятувальна операція.